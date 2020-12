Plejehjem var hårdt ramt af corona: Nu er der lys forude - vaccinen er lige på trapperne

I løbet af de seneste måneder er syv plejehjemsbeboere fra Fællesskabets Hus døde med covid-19. I alt har 17 beboere været konstateret smittet samt 26 ansatte på stedet.

- Det bliver en enorm lettelse, men vi skal samtidig være meget påpasselige fortsat, for corona er stadig massivt til stede i samfundet, og det kræver jo to vacciner, før man er helt beskyttet. Men vi skal også glæde os til at vende tilbage til en mere normal hverdag på et tidspunkt, siger Birte M. Andersen.