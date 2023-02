Drabstiltalt til sin mand: - Jeg håber hun er død af morfin

Politiet har rumaflyttet flere af de samtaler, den tiltalte og hendes mand har haft under besøg i arresten. I alt 14 lydklip fra samtalerne har anklageren afspillet for dommere, nævninge og øvrige tilhørere i retten.

Sådan siger den 60-årige sosu-hjælper, der er tiltalt for et drab og syv drabsforsøg, til sin mand i et lydklip, der torsdag er blevet afspillet i Retten i Randers.

Drabstiltalt bortvist for at give sprøjte på tidligere arbejdsplads

Hun har under retssagen forklaret, at stofferne må være fundet i hendes hår, fordi hun er kommet til at tage en forkert pille i stedet for den sovemedicin, hun indimellem lånte fra sin mand.

Tiltalte kan i retten torsdag ikke svare på, hvorfor hun skulle finde på en historie til sin forsvarsadvokat. Hun nægter at have løjet overfor ham.

- Nu er vi nødt til at finde på en historie til Lars, siger hun i et af lydklippene til sin mand.

- Nej. Jeg ønsker da ikke for nogen som helst beboer, at de får noget, de ikke kan tåle, siger tiltalte i retten.

Vi har tidligere i retssagen hørt, at Retsmedicinsk Institut har konkluderet, at den kvindelige beboer er død af baclofen i kombination med morfin.

I to lydklip taler tiltalte med sin mand om det offer i sagen, som er afgået ved døden. Det er den beboer, som tiltalte i det ene lydklip håber, er død af morfin. I det andet siger hun, at hun ”helst” skal være død af morfin og ikke ”de andre piller”.

En 60-årig sosu-hjælper er tiltalt for et drab og syv drabsforsøg.

- Er de hjernedøde?

Et andet tema i anklagerens afhøring af den tiltalte torsdag er, at hun ifølge anklagemyndigheden har siddet på viden om ofrene, hun ikke burde have.

Vi har tidligere omtalt, at tiltalte har googlet ordet ’baclofen’ dagen efter de første fire indlæggelser. Det er selvom ingen på det tidspunkt vidste, at det netop er det stof, beboerne er blevet forgiftet med.

Torsdag er det så kommet frem, at tiltalte under en samtale med sin mand giver udtryk for, at det ene mandlige offer i sagen forud for en af indlæggelserne har fået ”to mirtazepiner”.

- Og det, mener de, er, fordi jeg har prøvet at tage livet af ham. TO mirtazepiner. Er de hjernedøde eller hvad? siger tiltalte oprørt under samtalen med sin mand.

Anklageren gør hende med forundring i stemmen opmærksom på, at ”ingen i verden” ved, hvor mange piller beboerne er blevet forgiftet med.

- Jeg ved det heller ikke, fordi jeg har ikke givet dem nogen piller, siger tiltalte.

Hun påstår, at informationen om antallet af piller må være noget, hun har hørt fra sin daværende forsvarsadvokat.

Med den nu afsluttede forklaring fra tiltalte går retssagen ind i sin afsluttende fase. Alle vidner har afgivet forklaring, og der mangler kun procedure og tiltaltes sidste ord, før der skal tages stilling til skyldsspørgsmålet.

Dommen forventes at falde den 22. februar, men der er fortsat afsat ekstra dage i tilfælde af sygdom blandt nævningene.