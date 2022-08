Christine rystet over smør-kaos i Bilka

Hun finder opførslen forkastelig - særligt i forhold til de mindste kunder i Bilka.

- Jeg blev flov over, hvordan folk viste børn og unge, at man kan være. Jeg kan godt forstå, hvis de ikke ved, hvordan man opfører sig, når de ser det der, siger Christine Rassing Winther og fortsætter:

- Det var simpelthen for pinligt at se på. Jeg ville gerne selv have lidt smør og kan da godt forstå, at man går efter tilbuddet. Jeg fik kun noget selv, fordi en anden forbarmede sig over mig og tog nogle pakker. Ellers var jeg bare gået.

'Overivrige kunder'

Christine Rassing Winther skrev opslaget på Facebook som et opråb for at få folk til at tænke over deres adfærd en anden gang.

- Der var ingen køkultur, og vi kan ikke være det bekendt. Jeg går sjældent efter bestemte tilbud, og efter den her oplevelse gør jeg det da slet ikke fremover, siger hun.