Akut hallukning: - Det er en sorgens dag

Han er allerede i gang med at få flyttet det gymnastikhold, der skulle have brugt hallen onsdag formiddag. Det skal nok lykkes, siger han.

- Det er mega uheldigt for lokalområdet, at vi mister så vital en facilitet som en håndboldhal herude, siger Torben 'Totte' Kjeldsen.

Han har her til middag, ligesom de øvrige foreninger der benytter Dronningborghallen, modtaget besked om, at håndboldhallen med omgående virkning er afspærret.

Adspurgt, om lukningen kommer helt ude af det blå, bemærker han, at "man et eller andet sted godt længe har vidst, at risikoen var der."

- Det har været sådan en latent risiko hele tiden, men det ændrer ikke på, at det sker uden varsel. Døren er jo låst her klokken 14, siger Torben 'Totte' Kjeldsen.



Foruden klubbens holdaktiviteter skal han finde et nyt sted til det hoppeland, som gymnastikforeningen gennem de seneste 20 år har stået bag i efterårsferier, vinterferier og i påsken - vel at mærke om et par uger.

- Det skal vi lige finde ud af, hvordan vi får plads til den et andet sted.



Fritidsordning berørt

En anden af de berørte brugere af hallen er idrætsfritidsordningen, der har plads til 66 børn, som kommer morgen og eftermiddag.

- Vi skal nok finde gode løsninger, men det er da en ærgerlig følelse, lyder det fra leder af idrætsfritidsordningen Michael Lau.

Da TV2 Østjylland taler med lederen, er han sammen med andre aktører omkring hallen i færd med at finde ud af, hvordan de får det til at gå op.

Idrætsfritidsordningen er ikke direkte afhængige af hallen, da de har andre faciliteter, men alligevel bliver den benyttet hver eneste dag - eller blev.



Til TV2 Østjylland fortalte direktør for Arena Randers, som administrerer Dronningborghallen, at han tidligere i dag har modtaget rapporten fra den rådgivende ingeniør, og at han har besluttet at handle omgående.

- Rapporten er ret klar og tydelig i sin anbefaling. Det er ikke at bruge håndboldhallen længere, siger Morten Arnesen, direktør for Arena Randers, til TV2 Østjylland, der derfor omgående har låst døren og afspærret hallen.