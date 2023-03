Afspærrer og lukker hal med omgående virkning

Det har længe stået klart, at dronningborghallens håndboldhals dage er talte, og nu er det slut.

En ny rapport fra Rådgivende Ingeniører Stokvad konkluderer, at den gamle hal bliver afspærret og lukket, da "bygningen ikke længere har det påkrævede sikkerhedsniveau i forhold til bygningsreglementet", som Arena Randers skrive i en netop udsendt pressemeddelse.

- Rapporten er ret klar og tydelig i sin anbefaling. Det er ikke at bruge håndboldhallen længere, siger Morten Arnesen, direktør for Arena Randers, til TV2 Østjylland.

Rapport landede fredag

Han modtog rapporten fredag, fortæller direktøren, og nu handler de. Det får især konsekvenser for håndboldklubben samt en skydeklub i kælderen. Randers Gymnastiske Forening, RGF, bliver også ramt.

Både hallen og kælderen er omfattet af rapporten. Til gengæld er der ingen problemer med springhallen og andre faciliteter i komplekset.

- Nu arbejder vi sammen med forvaltningen og andre haller i byen på at finde finde ledig kapacitet til de berørte, lyder det fra Morten Arnesen.

Ønskede at forlænge hallens levetid

Ifølge arenadirektøren har man i flere år vidst, at hallens levetid måske var ved at være omme. Ifølge arenaen var der et politisk ønske om at levetidsforlænge hallen, hvorfor den rådgivende ingeniør blev involveret for at få vurderet omfanget af skaderne på hallen, og hvordan de har udviklet sig de senere år.

- Det er en meget, meget gammel hal derude, og man vidste, at der var nogle udfordringer med den, og at det var et spørgsmål om tid. Jeg tror, det er noget, alle har vist. Nu kan vi heldigvis reagere i tide, siger Morten Arnesen med tanke på, hvad der kunne være sket, hvis hallen var kollapset.



Artiklen opdateres.