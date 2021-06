Virksomheders milliarddyre coronagæld skal snart betales

De særlige lån blev etableret for virksomheder, der ellers ville have svært ved at betale skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag under coronakrisen.

Opgørelsen omfatter kun seks af i alt ni ordninger, så tallet vil stige, i takt med at de sidste ordninger gøres op, skriver Finans.

- Det er svært at gisne om, hvad der ville være sket, hvis låneordningerne ikke var etableret. Men det er vurderingen, at låneordningerne har været med til at muliggøre en hurtig genopretning af økonomien, udtaler skatteminister Morten Bødskov (S) i en skriftlig kommentar til Finans.

Regning på 21 milliarder venter

Det er indtil videre uvist, hvor mange virksomheder der er i stand til at betale lånene tilbage.



Men den første betalingsfrist falder allerede den 1. november, når momslån for 7,4 milliarder kroner skal tilbagebetales. Tre måneder senere kommer yderligere en momsregning på 13,4 milliarder kroner.