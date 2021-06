Skoleelever sendt hjem efter fund af indisk coronavariant

Myndighederne holder særligt øje med Delta-varianten, der betegnes som mere smitsom end de gængse coronavarianter.

- Vi foretager intensiveret smitteopsporing, vores testambassadører er på gaden, og der er indsat ekstra testkapacitet, skriver styrelsen om indsatsen i Hillerød.

Elever sendt hjem i Aarhus

Samtidig er den indiske variant også fundet i Aarhus i Ellevang-området i Risskov. Her er en børnehave, en vuggestue og en skoleklasse på Ellevangskolen sendt hjem ugen ud, efter at der er fundet to smittede med Delta.

Det oplyser børn- og ungechef i Område Nord, Karina Møller, til Århus Stiftstidende.

Delta-varianten frygtes af sundhedsmyndighederne og flere eksperter. I England har den været skyld i, at den fulde genåbning af landet er udskudt med fire uger.

Delta ser blandt andet ud til at være forbundet med en øget risiko for indlæggelse, siger Tyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør i Statens Serum Institut, tirsdag.

- Det er en variant, vi er bekymret for, og som vi rigtig gerne vil holde nede, så længe vi kan, siger hun.

- Det skyldes, at den ifølge engelske myndigheder er op til 50 procent mere smitsom og muligvis mere alvorlig end andre varianter.