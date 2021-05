VIDEO: Kom med på jagt efter forsvundet anker

I Ebeltoft ved Fregatten Jylland håber de på, at ankeret snart viser sig - for det vil have en enorm historisk betydning.

- Det betyder faktisk rigtig meget for historien, for det er jo noget, der er sket i fortiden, som trækker tråde ind i nutiden. Så den aktion, der i gang med nede i nede i Juelsminde, er vi meget taknemmelige for, siger Karin Buhl Slæggerup, direktør for Fregatten Jylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Har stor symbolværdi

Hun synes, ankeret er vigtigt at finde, fordi det også har stor symbolsk værdi for det arbejde, der er lavet for at bevare Fregatten Jylland:

- Hvis du skruer tiden tilbage og kigger på det engagement, der har været omkring fregatten, og de ildsjæle der har arbejdet for at bevare fregatten, så er her et rigtig godt eksempel.

- Her er nogen ildsjæle, der gerne vil redde et anker, som har tilhørt Fregatten Jylland. Det er ikke sikkert, at beskaffenheden er særlig god, men der er bare noget symbolik i det også, siger Karin Buhl Slæggerup.