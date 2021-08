Ustadig og blæsende weekend venter

Flest byger lørdag

De fleste weekendbyger findes lørdag, der allerede fra morgenstunden lægger fra land med byger. Og med en frisk til hård vind fra vest kan lørdagens vejr i perioder nærmest minde om efterår.

I løbet af formiddagen kommer to bånd med byger ind fra vest, bevægende i en nordøstlig retning. De fleste, og også de kraftigste, byger er at finde i et bånd fra det nordvestlige Jylland over Nordjylland og Østjylland.