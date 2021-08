Kim laver klimasikre superkorn: - Det er til fremtidens grise og øl

Og netop derfor skal vi have udviklet kornsorter, der er sunde og kan klare sig selv i et forandret og voldsomt klima, tilføjer han.

Landbruget forurener

Landbruget er dog ikke kun en del af løsningen på nogle af de klimaudfordringer, vi ser frem imod. Det spiller også en stor rolle i forhold til at forurene.

For få år siden stod Landbruget for 22 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Men nu har Energistyrelsen regnet på det og vurderet, at landbruget i 2030 vil stå for en del mere - nemlig 37 procent. Dermed vil landbruget blive landets største kilde til CO2-udledning.

Det betyder ikke nødvendigvis, at landbruget kommer til at forurene mere. Det kan også være et resultat af, at andre ting i samfundet kommer til at udlede mindre CO2 i fremtiden, end det gør nu.