Vejdirektoratet advarer: Tæt trafik på stor rejsedag

Ifølge Vejdirektoratets sommerprognose for trafikken, er det særligt i tidsrummet mellem klokken 11-15, at der vil være tæt trafik på tværs af landet.

De mest berørte strækninger vil være E20 Vestmotorvejen, E20 Fynske Motorvej, E45 mellem Aarhus og den dansk-tyske grænse, motorvejsnettet omkring Kolding, samt rute 21 til og fra Sjællands Odde.

- Ligeledes forventer vi, at der vil være ekstra trafik mod de større sommerhusområder, især langs den jyske vestkyst, mod Skagen og mod Nordsjælland. Vær også opmærksom på mulige kødannelser ved grænserne til Tyskland, skriver Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Vejdirektoratet anbefaler, at man planlægger sin tur og så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum, hvis man gerne vil undgå at sidde i kø.

Du kan holde dig opdateret om den aktuelle trafiksituation, inden du kører ud i sommerlandet på fx på trafikinfo.dk.