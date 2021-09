Vaccinerede plejeansatte opfordres til ugentlig coronatest

Alle besøgende til beboere på plejehjem opfordres til at tage en enkelt test ugentligt. Det skal de, uanset vaccinationsstatus, lyder det i pressemeddelelsen.

Bliver der fundet smitte på et plejehjem, testes alle for at bryde smittekæder.

- Plejehjemsbeboere er en af de mest udsatte grupper i forhold til covid-19. Mange har allerede betalt en høj pris med måneders isolation sidste år. Det skal vi ikke ud i igen, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S) i pressemeddelelsen.

- De ansatte vil bakke op

Mona Striib, forbundsformand for fagforeningen FOA, kan godt forstå, hvis vaccinerede plejehjemsansatte bliver frustrerede over, at de nu opfordres til at blive coronatestet én gang om ugen.