Kræftfremkaldende stof fundet på økogård: - Som at blive sat skakmat

- Det er ikke den måde, jeg har lyst til at have høns på. De skal have et frit liv med fri bevægelighed. Det har de ikke under de nuværende vilkår, siger Lone Vitus.

Fundet af dioxin er ikke unikt for Brandbygegård. Det er et landsdækkende problem, at det giftige stof bliver fundet i fødevarer. Og det ærgrer Lone Vitus.

- Jeg er endnu mere ked af, at det er et udbredt problem. Det får mig til at tænke, at vi skal være meget mere opmærksomme på, hvilke kemiske stoffer vi udleder i vores fødevareproduktion.