Er du udsat for trafikstøj? Så har du højere risiko for demens

Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), håber, at den nye rapport, der viser sammenhængen mellem demens og trafikstøj, kan få flere i byrådet til at ville afsætte penge til at bekæmpe problemet.

- Rapporten er forholdsvist ny, men den understøtter det ønske, som Teknik og Miljø og jeg har haft. Vi har en støjhandlingsplan, vi ved hvilke veje, der er belastet, og jeg har bedt byrådet om, at der afsættes midler. Jeg håber, at dokumentationen vil få flere til at ville prioritere midler, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.