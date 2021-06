Unikt fænomen kan i dag ses over Danmark

Han vurderer dog, at der er gode chancer for, at fænomenet kan ses relativt tydeligt over Østjylland.

- V har lidt morgenskyer nogle steder, men vi forventer, at der er færre ved middagstid. Det er ikke optimalt, men jeg vil tro, det er til at kigge gennem skyerne, fordi det mest er de høje og tynde, forklarer han.