OVERBLIK: Sådan udfases restriktionerne trin for trin

Aftalen indeholder også andre lempelser:

* Antallet af tilskuere til EURO 2020-kampene i Parken kan øges op til 25.000 tilskuere. DBU vil blive bedt om at undersøge muligheden herfor, herunder hvornår det i givet fald vil kunne ske.

* Det vil blive indført en dokumentationsordning for undtagelse for test og dermed for kravet om coronapas. Det sker for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for blandt andet de borgere, der er undtaget kravet, fremgår det.

* Spørgsmålet om indrejse for turister skal være afklaret senest 6. juni.