Udvalg vil have svar fra Mette F. om embedsfolk i minksag

- Minkkommissionen har meget tydeligt konkluderet, at der er begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige drager dem til ansvar, siger hun.

Regeringen har bedt om rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i forhold til, hvad der skal ske med embedsmændene.

Skylder en forklaring

Ifølge medlem af Granskningsudvalget Mai Mercado (K) skylder statsministeren at forklare, hvorfor embedsmændene ikke er blevet hjemsendt.

- Det har Mette Frederiksen valgt at holde ud i strakt arm og sige, at hun ikke vil blande sig. Men det naturlige ville have været at tage et ansvar på sig og sige, at vi bliver nødt til at hjemsende de embedsmænd, som er udsat for den hårdeste kritik, indtil der ligger en afklaring.

- Det har man også gjort i andre tilfælde, og en hjemsendelse er jo ikke lig med en fyring, siger Mai Mercado.

Hun henviser blandt andet til sagen fra 2020, hvor fem medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste blev hjemsendt for blandt andet at have videregivet oplysninger om danske borgere. Året efter blev medarbejderne frifundet af en undersøgelseskommission.

Nogle får længere snor end andre

De manglende hjemsendelser undrer også medlem af Granskningsudvalget Ole Birk Olesen (LA).

- Der synes at være en meget forskelligartet praksis her, siger han.

- Det er heller ikke sådan, en arbejdsgiver bør agere, heller ikke staten som arbejdsgiver. At der ikke er nogen praksis, man kan holde sig til som ansat, men at nogle ansatte tilsyneladende får meget længere snor end andre ansatte.