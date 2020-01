Tykke Regina møder trænede Trine: Vi er begge forbilleder

Igennem tiderne har opfattelsen af kroppe, og hvad der var smukt, været til konstant forhandling:

- Selvom idealet tidligere var en fyldig krop, og man helst skulle have lidt på sidebenene, er timeglasfiguren alligevel noget, der til alle tider har været gennemgående, siger Julie Rokkjær Birch som er museumsdirektør på Kvindemuseet i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Men hvad er kropsidealet i dag? Vi har sat to yderpoler i stævne for at diskutere nutidens kropsideal.

- Jeg er kropsaktivist, og mit primære medie er Instagram, og ellers prøver jeg at komme ud i virkeligheden, helst nøgen, siger Regina Fjendbo fra Skejby.

Trine Rathlau fra Randers befinder sig i den anden ende af skalaen i forhold til kropstype. Hun er skåret i granit og lige meget, hvor meget hun slapper af i kroppen toner en sixpack frem på maven. Kvinden oser af hårdt arbejde og disciplin:

- Jeg har stillet op i 19 fitnesskonkurrencer, siger hun.

Sidste år vandt hun både danmarksmesterskabet i naturlig bodyfitness og senere verdensmesterskabet i samme disciplin i New York.

For nylig var Trine Rathlau i Danmark. Nærmere bestemt i studiet på TV2 Østjylland i Aarhus Nord. Her skulle trænede Trine møde tykke Regina.

Regina Fjendbo har taget 40 kilo på og har aldrig haft det bedre med sin krop

Måske tænker du, at vi ikke kan tillade os at kalde Regina Fjendbo for tyk, men det vil den velpolstrede kvinde gerne kaldes:

- Du ville aldrig sige, at der var noget galt med, at et træ var tykt, eller at en sovs var tyk. Tyk sovs er dejligt. Tyk er altså et neutralt beskrivende ord, hvor overvægtig mere beskriver, at man ikke er inden for det, der er normalt, siger Regina Fjendbo

Regina Fjendbo synes Trine Rathlau fremstår perfekt på Instagram

Kontrasten på de to kvindekroppe virker voldsom. Trines muskuløse krop fordeler sig på 159 centimeter, mens Reginas kropsaktivistiske, kraftige krop skyder 178 centimeter op i vejret.

Begge er gode forbillede på Instagram

De to kvinder har lige mødt hinanden for første gang i undertøj i et koldt studie, og nu har de igen taget tøj på og sat sig til rette foran en gul skærm midt i studiet. De er klar til at snakke om kroppen, og Regina Fjendbo lægger ud med et spørgsmål:

- Du viser alle på din instagramprofil, at du får trænet, og at du går til konkurrencer. Har du gjort dig nogle overvejelser omkring, hvad det gør ved unge mennesker, spørger Regina Fjendbo.

- Jeg bruger meget tid på at fortælle, at det billede, de ser nu, er, fordi jeg skal til konkurrence. Det er en sport, og her skal jeg se ud på en bestemt måde. Når jeg ikke skal det mere, tager jeg også 5 kilo på, svarer Trine Rathlau

Trine træner fem til seks gange om ugen

Derdover forklarer hun, at hun selv logger på det sociale medie for finde inspiration og glæde og ikke for at høre folk fortælle om, hvor hårdt de har det. Trine undrer siger i den forbindelse over, hvad der har fået Regina til at have så meget fokus på at være tyk på sin Instagram.

For scroller man igennem Reginas Fjendbos instagramprofil, er tykhed det altoverskyggende tema:

- Jeg har også en gang selv trænet rigtigt meget og spist rigtigt lidt. På et tidspunkt fik jeg en åbenbaring om, at jeg var ved at ødelægge min egen krop, så droslede jeg ned på træningsmængden og begyndte at spise igen, forklarer Regina Fjendbo.

I forbindelse med sin åbenbaring tog Regina Fjendbo 40 kilo på, og det gjorde hende glad igen:

- Jeg fandt ud af, at den energi, jeg før brugte på at være tynd, kunne bruges til at fortælle andre, at man ikke behøver at være tynd for at være glad.

Regina har vejet 40 kilo mindre, end hun gør i dag

Trine har stillet op i 18 fitnesskonkurrencer. Hun skal snart til VM bodyfitness i New York

Regina har blandt andet gået i undertøj gennem Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, hun har danset som halvnøgen havfrue på Northside Festival og deltaget i programmet ‘Ultra smider tøjet” på DR Ultra.

Mens Trine Rathlau mener, at hun er et godt forbillede på Instagram, fordi hun altid viser, at hun kommer tilbage til et almindeligt liv efter en konkurrence, mener Regina, at hun er et godt forbillede på Instagram, fordi hun viser, at tykke kvinder godt kan være glade i deres krop.

Ifølge Kvindemuseets direktør, Julie Rokkær Birch, ser vi en stigning af kropsaktivister i de her år, fordi mediebilledet er broget, og at de sociale medier gør det mere synligt for os allesammen

- Ligestillingen går frem på rigtig mange fronter, så der er på den ene side meget medvind for kønsaktivisme. På den anden side kan man se, at jo mere ligestillet et samfund er, jo mere markeres de stereotype kønsroller og skønhedsidealer i samfundet – og det afføder så igen modreaktioner, forklarer hun.

Jamen, er det ikke farligt at være tyk?

- Der er mange følgevirkninger ved at være tyk, tænker du aldrig på det? spørger Trine Rathlau Regina, og svaret kommer prompte:

- Alle tykke mennesker ved godt, hvad konsekvenserne af at være tyk er. Mental usundhed er meget værre end at veje for meget. Tykke mennesker kan nemt være rigtig, rigtig sunde og rigtig rigtig aktive, men man kan ikke se det.

Trine Rathlau er dog ikke helt med på Regina Fjendbos argument og svarer tilbage:

- Der er bare større risiko for diverse sygdomme, og det kan være sværere at få børn, siger Trine Rathlau, og Regina Fjendbo bryder ind:

Trine blev for nylig danmarksmester i naturlig bodyfitness. Nu er næste stop VM i New York

- Det lægger sig oftere op af fysisk inaktivitet, end det gør op ad vægt, siger hun.

- Fysisk inaktivitet og overvægt går bare oftere hånd i hånd, siger Trine Rathlau.

Men det mener Regina dog ikke er en selvskreven regel:

- Jeg har flyttet fokus fra at prøve at lave mig selv om til at samarbejde med min krop. Jeg siger gerne, at det er nemmere at putte glimmer på en lort, end det er at få lorten til at lade være med at være en lort, siger Regina Fjendbo

Regina Fjendbo synes det er vigtigt at vise, at man kan være sexet og tyk

Regina ser nok ikke sig selv som en lort, men mener bare, at hun hellere vil dulle sig selv op med den krop, hun har, end at begynde at ændre på den.

- Jeg synes, det er fedt at arbejde med makeup; jeg synes, det er fedt at have vildt hår; jeg synes, det er fedt at gå i spraglet og farverigt tøj; jeg synes, det er fedt at stille mig op på en scene og tage tøjet af. Alt det kan jeg gøre, fordi min krop har det godt, forklarer hun.

Forskellige kropsidealer

Hvis vi lige vender tilbage til det, som hele den her artikel startede med, kommer det nok ikke bag på nogen, at de to kvinder har to forskellige billeder af idealkroppen i 2019.

Trines beskrivelse af sit kropsideal bestemmes af den krop, som dommerne i de konkurrencer, hun deltager i, vurderer som smukke:

- Det handler meget om symmetri fra overkrop til underkrop, det handler om muskelmasse og en fedtprocent, der skal være lav, og at præsentere sin krop fra den mest muskuløse side, men stadig fra en feminin side, som jeg absolut holder meget af, siger hun.

Reginas kropsideal lægger sig op af nogle helt andre værdier:

- Kroppen bruges til at transportere sig selv med, og nogle gange kan den måske kun bruges til at trække vejret med. Alle kroppe er gode kroppe, for man kan ikke eksistere uden en krop. Så er det lige meget, om den er tyk eller tynd, om man er handicappet, hvilken hudfarve man har, eller hvilket køn man har. Man har en krop for at kunne danne relationer til andre, forklarer hun.

Selvom de to kvinder har forskellige syn på den perfekte krop, så er de langt hen ad vejen enige. De er bevidste om, at de repræsenterer to yderpoler, men ingen af dem mener, at en trænet krop er bedre end en tyk krop eller omvendt. Det vigtigste er, at man skal være glad for sig selv, og ikke behøver at ligne sine veninder eller hende man følger på Instagram.

- Jeg synes, at man skal gå væk fra at snakke om, hvordan kroppen skal se ud, men i stedet se på kroppen som noget, man har, for at have relationer til andre. Man kan jo ikke have venner, en familie eller en kæreste, hvis man ikke har en krop, siger Regina.

De to kvinder er enige om, at det handler om at have det godt

Men selvom Trine og Regina ligner hinanden på flere punkter, er de sikre på, at de aldrig ville kunne leve den andens liv.

- Jeg vil ikke leve som Regina, fordi jeg som person slet ikke vil føle mig tilpas med at have blå læbestift på. Jeg vil tænke, at nu tager jeg lige en pose over hovedet, og jeg vil skynde mig at få det af igen. Jeg ville ikke være komfortabel med at være tyk, understreger Trine.

Regina vil ikke have Trines krop, fordi det arbejde, der ligger bag en bikinifitnesskrop, ikke er noget, som vil gøre hende glad.

- Jeg kan bedre lide at tage blå læbestift på, have regnbuefarvet hår og glimmer i hele ansigtet, griner Regina.

Spørger man eksperten, har hun også et svar på, hvordan kroppen skal se ud i dag:

- Kropsidealet for kvinder, og mænd for den sags skyld, følger kønnenes position i samfundet. Lige nu er en stærk og naturlig kvindekrop populær, forklarer Julie Rokkjær Birch fra Kvindemuseet i Aarhus.

Samtalen er ved at lakke mod enden i studiet i TV2 ØSTJYLLAND, og både Trine og Regina er enige om, at selvom de på overfladen ligner to vidt forskellige kvinder, så er de alligevel ikke så forskellige. De ankom til studiet med forskellige fordomme, som ikke er blevet bekræftet.

- Nu sidder vi her, og så uenige er vi egentlig ikke om tingene. Der er noget power bag ved det lyserøde hår. Jeg er meget imponeret over, hvor meget du hviler i dig selv, siger Trine.

- I stedet for at man snakker kropsidealer, er det vigtigt, at man i stedet taler om at have det godt. Det kan for eksempel være at have nogle rigtigt gode venner og nogle gode familierelationer, og ligesom vi har en god kæreste, siger Regina Fjendbo

Ja, den der følelse i maven, det er den, der tæller, afslutter Trine Rathlau.