Test bliver endelig muligt på østjyske øer

Det er første gang siden pandemiens start, at der kommer testcentre til de to øer, og Odders borgermester, Uffe Jensen (V), er glad for, at det bliver muligt at teste på øer som Tunø.

- Jeg hilser det meget velkomment, at der gives den mulighed for dem, der bor der, turister og for dem der har restaurant, hvor man skal vise coronapas. Så det er vigtigt, at vi har det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Region Midtjylland sender et testhold over på de to øer om morgenen kl. 10, og de tager hjem samme dag om eftermiddagen kl. 15.30.