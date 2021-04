Sygeplejersker varsler strejke

DSR har i underkanten af 80.000 medlemmer. Sygeplejerådet har besluttet at varsle strejke for ti procent af medlemmerne ansat i kommuner og regioner.

Hvis det ender med en strejke, vil det være et bredt udsnit af medlemmer fra hele landet, der vil være omfattet af strejken, oplyser Grete Christensen.

Strejken er sat til at begynde natten mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj. Det samme er den strejke, som radiograferne har varslet.

- Det er klart at vi skal forhandle en nødberedskabsaftale på plads nu. Det er vi forpligtet til, så de akutsyge kan få behandling. Sådan noget som kræftpatienter bliver ikke berørt af en eventuel strejke. Det kan dog få betydning for andre patienter, siger regionsrådsformand og Chefforhandler for Danske Regioner på overenskomstområdet, Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.



Inden da er der dog mulighed for, at parterne finder en løsning, og at der ikke bliver behov for at strejke.

- Jeg ærgerlig over, at Dansk Sygeplejeråd varsler strejke. Det er et lille flertal, der har stemt nej. Nu skal vi kigge nærmere ned i varslet, også venter vi på at blive indkaldt til en forhandling, siger Anders Kühnau.



DSR vil på forhånd ikke udelukke et forhandlingsresultat med arbejdsgiverne.

Tværtimod er der håb om, at arbejdsgiverne vil komme til forhandlingsbordet, og at en konflikt kan afværges - også af hensyn til coronasituationen.

- Vi synes heller ikke, at det er optimalt. Men ikke desto mindre er det et meget klart budskab fra vores medlemmer, og vi er nødt til at agere.

- Og så håber vi, at arbejdsgiverne er klar til at komme frem og være med til at finde nogle løsninger sammen med os, siger Grete Christensen.

Den overenskomstaftale, som et flertal af DSR's medlemmer har stemt nej til, indebærer lønstigninger på lige over fem procent.

Aftalen skulle være trådt i kraft fra begyndelsen af april.

Opdateres løbende..