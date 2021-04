Efter Østjysk Bolig-skandale: Parti vil ændre tilsynet

Og selvom Viggo Jonasen ikke har nogen konkret mistanke om, at tilsynet ikke har været ihærdigt nok, mener han, forslaget vil sikre vandtætte skotter.

- Hvis man skal samarbejde og samtidig kontrollere, er der risiko for, at man bliver for gode venner, så kontrollen ikke bliver tilstrækkelig hårdhændet, siger Viggo Jonasen.

Hvorfor ikke lave et eksternt tilsyn i stedet?

- Det vil bare gøre, at man skal hyre en advokat og så fremdeles udefra, fremfor kommunale ansatte. I forvejen er der en ekstern part i revisionen, siger Viggo Jonasen.

Venter på afklaring

Tilsynet er til for at sikre, at beboerne i de almene boligforeninger ikke bliver snydt. Og sagen med Østjysk Bolig gør da også, at Socialdemokratiet ikke vil afvise at ændre på tilsynet.

- Det er vi ikke færdige med at tænke over. Vi vil meget gerne se på det, og vi skal have undersøgt nøje, hvor det er gået galt, siger Steen Bording Andersen (S), der er næstformand i teknisk udvalg.

Mener du ikke, tilsynet fungerer nu?

- Det er svært at svare på, når sådan nogle ting kan gå igennem. Vi skal have klarlagt, om det er i tilsynet, revisionen eller et andet sted, svigtet er sket, siger Sten Bording Andersen.