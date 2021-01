Telefon-svindlere narrede ældre kvinder

Manden fortalte kvinden, at en person i Kina havde forsøgt at hæve penge på hendes konto, og at han kontaktede hende telefonisk på grund af corona-restriktionerne.

Han lokkede kvinden til at flytte 20.000 kroner til en anden konto, samt overføre 2 x 15.000 kroner.

Bank kunne nå at stoppe overførsel

Derefter ville manden have kvinden til at overføre 3.000 kroner via MobilePay, desuden skulle hun tage et billede sit pas og sende det til manden.