Tog forkert sving i sin bil – pludselig sad 75-årig fast midt på jernbanespor

Et forkert sving endte torsdag aften med, at en 75-årig mand fra Silkeborg fik kørt sin bil ind på et jernbanespor, hvor bilen satte sig fast.



Den ældre mand røg omkring klokken 19.00 ud på sidesporet, fordi han skulle have været ned af Jernbanegade centralt i Silkeborg, men han endte ved uheld ved at tage turen via togskinnerne.