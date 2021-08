Sundhedsstyrelsen lemper restriktioner for skolerne

De nye retningslinjer betyder, at hjemsendelser kun finder sted "ved større smitteudbrud eller andre særlige situationer".



Styrelsen nævner, at det kan være ved smitte af 30 til 40 personer, ved en superspredningsbegivenhed på skolen, eller hvis der er tale om nye og særligt bekymrende coronavarianter på skolen.

Det glæder Danmarks Lærerforeningen, at der endelig er kommet nye retningslinjer for skolerne, der er til at gå til.

Men de kommer en kende for sent, siger formand Gordon Ørskov Madsen.

- Jeg er rigtig glad for, at det nu er tydeligt, at der ikke skal ske isolering i samme omfang som tidligere, hvis der kun er få smittede. Så vi er godt tilfreds med de her retningslinjer, som giver tryghed på skolerne.

- De skulle dog være kommet i starten af den her uge, så man kunne have bygget det ind i planlægningen af skolestarten og taget højde for, hvad der skal ske, hvis der udbryder smitte på skolen, siger han.

Sundhedsstyrelsen ændrer også definitionen af, hvem der er nær kontakt til en smittet i dagtilbud, skoler og på uddannelser.

Fremover skal en nær kontakt have været under en meter fra en smittet person i 15 minutter eller mere for at blive nær kontakt.

Opfordrer forældre til at bestille vaccinetid

Tidligere skulle en hel klasse hjemsendes, hvis en enkelt elev var smittet, da resten af klassen blev betragtet som nære kontakter til den smittede.

Sundhedsstyrelsen forventer, at vaccination af børn fra 12 år og op er med til at inddæmme smittespredningen på landets grundskoler, når størstedelen af børnene har gennemført en vaccination.

Det vil også sænke behovet for testning og hjemsendelser, skriver styrelsen.

- Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor til, at flere forældre bestiller tid til vaccination, så de, der ønsker vaccination, kan komme i gang med deres vaccination så hurtigt som muligt.