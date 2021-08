Harmonikamand bortvist for anden gang: Kan stadig kun ét nummer:

Han spillede desuden den samme sang igen og igen, hvilket han i øvrigt ikke var særligt dygtig til ifølge anmelderen.

Beskrivelsen af den harmonikaspillende mand lød som noget, betjentene havde hørt før.

Og det viste sig da også, at manden var identisk med den harmonikaspillende mand, der onsdag blev bortvist fra Frederiksbroen ved Magasin med besked om, at hans harmonikaspil ikke var ønsket noget offentligt sted i Aarhus midtby.

Endte med en bøde

Og da den 36-årige rumænske mand tilsyneladende ikke havde forstået politiets besked, så endte det denne gang med, at han blev anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

På politigården erkendte den 36-årige mand, at han godt kunne huske, at han dagen forinden havde fået besked på at indstille musikerkarrieren.