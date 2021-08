Politiet leder efter 51-årige Mille: Kan være taget til Silkeborg eller Aarhus

Sagen om en forsvunden 51-årig kvinde fra Møn er nu nået til Jylland.

Politiet mener nemlig, at 51-årige Mille, der forlod sit hjem i Stege på Møn 11. juli, kan være søgt til Silkeborg-området. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Hendes familie frygter for hendes velbefindende, fordi hun har brug for sin medicin dagligt, og politiet vil derfor meget gerne høre fra alle, der kan have oplysninger i sagen.