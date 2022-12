Stor strømsluger: Sådan sparer du på julemaden

Rester er mad, der allerede er brugt penge og strøm på at lave, så få det hurtigt på køl for at have mad til de næste dage. Dermed undgår du også på ny at fyre op for blus og ovn.





- Du kan også lave to ænder, når du er i gang, eller få lavet stegen, hvis du skal have en kold kamsteg på bordet til en julefrokost. Det med at lave større portioner, når man alligevel er i gang med at bruge ovnen, siger Henrik Bisp.