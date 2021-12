Stor narkosag førte til syv tilståelser og knap 25 års fængsel

- Det er ret atypisk, at så stor og omfattende en narkosag er endt med syv tilståelser. Jeg mener, at det er et udtryk for rigtig godt politiarbejde, hvor beviserne mod hovedmanden var så massive, at han godt kunne se, hvor det bar hen.

- Og da først han havde valgt at tilstå, så fulgte størstedelen af de andre med, siger specialanklager Dorthe Lysgaard hos Østjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Et tip gav spor af netværket

Tirsdag blev der afsagt dom i den syvende, og foreløbigt sidste, tilståelsessag.

Det endte med tre års fængsel til hovedmandens 18-årige lillebror, der tilstod at have hjulpet med at opbevare og overdrage mindst 704 gram kokain.

Det var på baggrund af at tip, at politiet i januar kom på sporet af netværket.