Stalkere kan stoppes med den rette behandling

Helt nye tal fra Dansk Stalking Center viser, at ni ud af ti stalkere helt eller delvist er stoppet med at udøve stalking efter at have modtaget behandling. Dermed har det altså en effekt at få hjælp, men behandlingen handler ikke kun om at tale om følelser – den kan lige så meget handle om praktik og hjælp til at flytte fokus. Det forklarer Laurids Møller, autoriseret psykolog ved Dansk Stalking Center.

- Et af de tiltag, vi ofte benytter, er at snakke om, hvad der ikke rigtigt kører i deres liv. Og vi er oftest også inde på, hvad der ikke kører udenom stalkingen. Er venner faldet fra, hvordan er jobsituationen, har de fritidsaktiviteter - altså laver de noget ikke stalking-relateret? Så kan vi hjælpe dem med at skabe nogle strukturer omkring det, siger Laurids Møller.

quote Stalking kan ses som et misbrug Laurids Møller, psykolog

Centret rådgiver både ofre udsat for stalking og udøverne. Og det lykkes faktisk at få sidstnævnte til at stoppe. - Når de henvender sig til os, har de det rigtigt dårligt, de har angst og depression, og mange af de ting spiller jo også sammen med, at man har et liv, som man synes, er svært at leve, forklarer psykologen. Dermed kan behandlingen være med til at styrke udøvernes trivsel. - Stalking kan ses som et misbrug, og hvis vi bare tager det væk uden at sætte noget i stedet, så er risikoen for tilbagefald rigtig stor. Så det handler om at give dem en meningsfuld tilværelse, så de ikke står tilbage med et kæmpe tomrum, de ikke ved, hvad de skal gøre med, siger psykologen. Du kan netop nu høre et spritnyt afsnit af podcasten Forfulgt - af Danmarks største stalker.



Men behandling alene gør det ikke. Det kræver også, at udøveren erkender, at det er destruktivt, i hvert fald for dem selv, forklarer psykologen. - Hvis man først er kommet derud, hvor der føles som en besættelse, og juridiske eller sociale sanktioner ikke har nogen effekt, så er det rigtigt vanskeligt at stoppe. Så kan det være en god ide at søge behandling, siger Laurids Møller.

I fredags faldt der dom i sagen om Danmarks største stalker ved byretten i Aarhus. Her fik en 57-årig mand et års fængsel for stalking og 667 brud på det tilhold, han har mod sin ekskone. Indtil videre har den dømte ikke ønsket at få behandling. Men netop behandling af udøvere kan altså være en effektiv vej til at stoppe stalkingen.

Manden er flere gange tidligere dømt for at bryde tilholdet mod sin ekskone og deres to fælles børn. - Det er en dom, der tydeligt gør det klart, at stalking ikke er noget, vi accepterer. Det har konsekvenser, hvad man foretager sig også på de sociale medier, fastslog anklager Henriette Laxy oven på dommen.

Hun havde procederet for et års fængsel, mens forsvareren havde procederet for frifindelse subsidiært seks måneders fængsel.

