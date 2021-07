Se tallene for din kommune: Antal indbrud stiger på landsplan men ikke i Østjylland

Den seneste kvartalsopgørelse viser for første gang i lang tid en stigning på landsplan i antallet af indbrud i private hjem. Hvor der i andet kvartal 2020 blev begået 2826 indbrud, er der i samme periode i år blevet begået 3158 af slagsen.

- Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, i en pressemeddelelse.