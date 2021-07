Blind på vandretur: - Folk kaldte mig sofakartoffel, og det går jo ikke

Blindmotion

Og her kommer foreningen Blindmotion ind i billedet. Det er nemlig dem, der arrangeret den vandretur i Mols Bjerge, som Kim Preuthun og andre synshandicappede er på, hvor de følges med en række frivillige, der skal agere øjne for de deltagende.

- Min rolle er jo, at Kim ikke skal brænde sig på brændenælder eller falde over stenene eller noget i den dur, siger Pernille Seider, der er frivillige øjne for Kim Preuthun på vandreturen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Foreningen Blindmotion har til formål at få personer med synshandicap og seende til i fællesskab at dyrke motion, holde sig sunde og være sammen i glæden ved et aktivt liv.