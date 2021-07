Østjyder i EM-finalen: - Vi tror på dobbelt EM-guld til Danmark

De norske damespillere vil hellere spille i tights end bikinitrusser, men bliver truet sanktioner, hvis de ikke følger reglerne. Men ifølge holdets anfører, så har de danske damespillere ikke taget stilling til, hvad de foretrækker at spille i.

- Vi har faktisk ikke taget nogen stor diskussion om, hvad vi bedst kan lide at spille i. Vi fokuserer på vores eget spil og holder fokus på banen, og så stiller vi op i de dragter, vi nu engang bliver tildelt. Og vi kan sagtens vinde i bikini, siger Emma Mogensen

Hun tilføjer, at hun synes det er godt, at sagen bliver taget op, og hun fremhæver særligt DHF, der har været gode til at holde de danske spillere ude af den politiske beslutning.

- Jeg synes det er fantastisk, at det bliver taget op, men jeg spiller i den uniform, jeg nu engang får tildelt, når jeg er hernede. Men det er klart, at det giver en kæmpe tryghed, at DHF kan varetage de interesser, og jeg synes det er stærkt, at forbundet vil tage kampen for os alle sammen, så vi kan fokusere år at præstere på banen, siger Emma Mogensen.