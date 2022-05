Se kortet: Kommuner får millioner til nye cykelstier

I Odder har man fået penge til at etablere en cirka en kilometer lang cykelsti langs Ballevej. Det gøres for at få en tryggere cykelrute til og fra det centrale Odder.

Der er givet 3,2 millioner kroner til projektet, hvilket svarer til halvdelen af det samlede budget. Den resterende del finansierer kommunen selv. Den samme opdeling af budgettet gør sig gældende for de resterende projekter.

Randers Kommune har fået godt 1,8 millioner kroner til at lave en cykelsti-forbindelse mellem Randers Station og busterminalen. Det kræver, at to eksisterende cykelstier forbindes, og at de eksisterende stier udvides til 3 meter.

Den planlagte cykelsti bliver dobbeltrettet og omkring 500 meter lang.