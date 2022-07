SAS genoptager forhandlinger onsdag

De seneste forhandlinger brød sammen mandag i sidste uge. Herefter gik cirka 1.000 SAS-piloter fra Skandinavien i strejke.

- Vi ser, hvad der sker

Tidligere har Henrik Thyregod kunnet fortælle, at parterne har været tæt på at blive enige om en ny aftale, uden at der alligevel faldt en på plads.

- Vi havde jo egentlig en aftale fra sidste lørdag, hvor vi havde nået de mål, vi skulle, for at nå en overenskomst.

- Så vi møder op, og så ser vi, hvad de siger, sagde Henrik Thyregod mandag.

Ifølge pilotformanden kommer han ikke umiddelbart til selv at tage noget nyt med til forhandlingsbordet.

- Jeg har haft medlemsmøder i mellemtiden. Jeg tror, at det er urealistisk at forestille sig, at nogen har lyst til at lægge ret meget mere, end vi gjorde.

- Der var et krav om besparelser for 800 millioner svenske kroner. Jeg mener, at vi fandt i hvert fald broderparten af de penge, sagde Henrik Thyregod.

SAS vurderes at tabe cirka 90 millioner kroner om dagen, så længe piloterne ikke flyver.

Omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli. Den foreløbige regning for SAS kan gøres op til over 600 millioner kroner.