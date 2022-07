SAS bekræfter pilotstrejke: Sådan påvirker det Aarhus Airport

Her er der daglige afgange mellem Aarhus og København med SAS, og det vil der fortsætte med at være.

Kommunikationschefen råder dog folk til at holde sig orienteret via SAS, hvis strejken skulle vokse sig større.

Halvdelen af flyene fortsætter

Når det kun er cirka halvdelen af selskabets flyafgange, der bliver aflyst som følge af strejken, skyldes det, at en del af SAS' samlede virke sker gennem datterselskaberne SAS Connect og SAS Link.

Netop de to datterselskaber har været én af de helt store knaster i forhandlingerne mellem SAS og pilotforeningen SAS Pilot Group (SPG). SPG har således, ifølge dem selv, tilbudt besparelser for et trecifret millionbeløb, hvis SAS' ledelse til gengæld ville love at genansætte de piloter, der er blevet fyret under coronakrisen, i moderselskabet.