47-årig straffet for overdragelse af 200 kilo cannabis

Mandagens dom er en dal af et større sagskompleks, hvori hovedsagen mod en formodet bagmænd starter i september 2022 og er sat til at vare 10 dage henover efteråret og vinteren ved Retten i Horsens. Her er den formodede bagmand tiltalt for smugling af i alt 24 kilo kokain og 1,2 ton hash.



- Jeg er tilfreds med, at der med dagens dom er sat et punktum i denne del af sagen og ser nu frem mod efterårets sag mod den formodede hovedmand – en sag der er et resultat af en lang og grundig efterforskning, der har involveret politi i både Danmark og Norge, siger specialanklager i NSK Lise Hebsgaard.



Den 47-årige mand modtog dommen.