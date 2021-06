Sådan skal østjyderne sortere affald i 10 kategorier

Det er forsyningsselskaberne Favrskov Forsyning, Reno Djurs, Renosyd og AffaldVarme Aarhus der samarbejder om det nye sorteringskoncept, som betyder, at 560.000 østjyder kommer til at sortere efter samme principper:

For villaejere betyder det, at man fremover skal forholde sig til tre affaldsbeholdere med ialt fem rum. I den ene beholder afsættes et rum til glas og metal, og et til hård- og blød plast samt mad- og drikkekartoner. I den anden beholder samles pap, papir og tekstiler. Den tredje beholder opdeles i henholdsvis et rum til madaffald og så et rum til alt det restaffald, der ikke passer i de øvrige rum.

Den tiende og sidste kategori, nemlig farligt affald, sorteres og afhentes for sig. Der er endnu ikke taget stilling til præcis hvordan.

Jo mere ensartet affald - jo større interesse

Ifølge forsyningsselskaberne giver det god mening at samarbejde om opgaven. Jo mere ensartet affald der kan indsamles, jo større vil interessen være for at behandle affaldet på sorteringsanlæggene, og det vil i sidste ende gavne miljøet.

I dag genanvendes cirka halvdelen af vores husholdningsaffald ifølge miljøstyrelsen og det tal skal gerne blive væsentligt større. Ifølge et EU-direktiv fra 2018 skal vi helt konkret op på at genanvende mindst 60 % af vores affald i 2030. Og det mål skal de nye sorteringsprincipper hjælpe til med at nå.