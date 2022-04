Så stor forskel er der på tilskud til værter for ukrainske flygtninge: Få overblikket her

Favrskov Kommune udbetaler et engangsbeløb til toiletartikler og derefter 56 kroner per voksen og 28 kroner per barn per dag til forplejning til ukrainske flygtninge, og 80 kroner for logi per døgn per voksen inklusiv to børn.



Skanderborg Kommune giver 100 kroner per voksen og 50 kroner per barn per døgn.

Odder Kommune giver et tilskud på 50 kroner per person.