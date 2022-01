Regeringen skruer kraftigt ned for hurtigtest

Regeringen nedjusterer testkapaciteten på hurtigtest for coronavirus fra 500.000 til 200.000 test om dagen. I stedet vil man skrue op for selvtest. Det vil ske over de næste to uger.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Samtidig vil regeringen tilpasse den danske teststrategi for at sikre, at teststrategien stemmer overens med den aktuelle udvikling i epidemien.