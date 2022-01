SSI vil justere, hvordan de opgør coronadødsfald

For jo flere smittede, der er, jo flere af dem vil indgå i de daglige opgørelser over coronarelaterede dødsfald, selv om dødsårsagen ikke er virussen.

- Når der er så meget smitte, vil flere have covid-19 og samtidig for eksempel blive kørt ned og måske dø. Derfor bliver vores egentlige tal mindre retvisende, siger Lasse Vestergaard.

Et langsommere, men mere præcist tal

Seruminstituttet er lige nu ved at analysere, hvor tæt eller langt fra det korrekte tal de seneste ugers opgørelser over coronadødsfald ligger.

Hvornår undersøgelserne er færdige, er det for tidligt at sige, men når resultaterne er klar, vil det sandsynligvis betyde, at ét dagligt tal for coronadødsfald bliver til to, fortæller Lasse Vestergaard.

- Det, jeg forventer, vil ske, er, at vi stadig bruger 30-dages-tallene, men også vil have et alternativt tal med forsinkelse for at nuancere det, siger han.