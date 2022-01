Danske smittetal sætter ny klar rekord: - Nogle vil fortsat blive alvorligt syge

Fredagens smittetal er fundet i 268.092 PCR-prøver. Det svarer til, at lidt flere end hver sjette af dem har været positive. Det har også været niveauet de foregående dage.

Der er sket 244 nye indlæggelser af smittede, men der er også sket udskrivelser.

Det samlede antal coronaindlagte falder med 12 til 813 personer. Det er dog ikke alle i statistikken, som er indlagt på grund af covid-19.

Ekspert: krav om mundbind bør forlænges

At antallet af indlagte ikke er lige så højt, som det var sidste vinter, hvor antallet af indlagte toppede med 964 indlagte, er et klart bevis på, at man ikke bliver så syg af omikron som tidligere coronavarianter.

Det mener Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.