Professor revser borgmester-forslag - synderen er landbruget

Fem østjyske S-borgmestre var onsdag ude med et krav om at forbyde bundtrawl i den østjyske del af Kattegat. Men det er helt skudt ved siden af. - Det vil betyde stort set ingenting. Sådan lyder det fra professor på DTU Aqua Jens Kjerulf, der er leder af sektion for kystøkologi. Langs de østjyske kyster vil et forbud nemlig praktisk talt ikke have nogen effekt.

Den helt store synder i det område, er udledning af næringsstoffer fra land Jens Kjerulf, professor på DTU Aqua

- Det vil have meget lille betydning for havmiljøet. Fiskeri-intensiteten i det område de seneste fem-seks år har været meget, meget lav. Det vil sige, at det område, der er påvirket af fiskeriet er meget lille sammenlignet med hele områdets areal, siger Jens Kjerulf. Vil man iltsvindet til livs skal man i stedet kigge ind på land, mener professoren. - Den helt store synder i det område, er udledning af næringsstoffer fra land, det vil sige primært landbruget, siger Jens Kjerulf.

Vi er udmærket klar over, at det ikke er det eneste, der skal til for at redde havmiljøet Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus

Alligevel peger én af de fem borgmester, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), på, at et forbud er et sted at starte.

- Jeg synes, vi skal gøre det for at begrænse de skader, der trods alt sker. Men vi er udmærket klar over, at det ikke er det eneste, der skal til for at redde havmiljøet, siger Jacob Bundsgaard, Drop havneudvidelse Professor Jens Kjerulf nævner også en i forvejen betændt kartoffel i Aarhus - nemlig havneudvidelsen og de klapninger af havbunden, som kommer til at foregå i forbindelse den, som en mulig hjælpende hånd til den hårdtprøvede havbund.

Hvis man har et stærkt ønske om at gøre noget godt for havmiljøet, skulle man måske også overveje udbygningen af Aarhus Havn Jens Kjerulf, professor, DTU