Kræver stop for bundtrawl langs østjyske kyster

Det skal være slut med at fiske med bundtrawl i den østjyske del af Kattegat.

Sådan lyder kravet fra fem socialdemokratiske borgmestre i Østjylland med Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen.

De kræver stop for fiskeri med bundtrawl for at skåne det i forvejen nødlidende havmiljø.

- Vi ved, at bundtrawl er ødelæggende for både fisk, bunddyr og planter. Det er samtidigt et sted, hvor vi hurtigt kan handle og se en effekt.

- Derfor er det indlysende at forbyde det i en langt større del af vores indre farvande, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Kravet om stop for bundtrawl deles af de socialdemokratiske borgmesterkolleger i Horsens, Odder, Samsø og Syddjurs.

Store problemer

Opfordringen til regeringen kommer på et tidspunkt, hvor flere undersøgelser har påvist store problemer i havmiljøet.

I september blev det største iltsvind registreret siden 2002, og en rapport fra DTU Aqua har peget på markant tilbagegang af fisk i flere danske farvande og fjorde.

Problemet med bundtrawl er, at der trækkes fiskeredskaber hen over havbunden.

Det risikerer at ødelægge vandplanter og hvirvle næringsstoffer op, så iltsvind forværres.

Tirsdag stod flere S-borgmestre frem i DR og krævede hårdere midler i brug for at reducere udledning af kvælstof til havmiljøet - om nødvendigt med ekspropriation af landbrugsjord.

Regeringen overvejer for tiden trawlfrie zoner i Bælthavet, der omfatter Lillebælt, Storebælt, Smålandsfarvandet, Langelandsbæltet og Sydfynske Øhav.

Det videre arbejde afventer en rapport fra Fiskerikommissionen, oplyses det på hjemmesiden for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.