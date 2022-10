Priser på smør og gas stikker af og skal tjekkes nærmere

- Det tyder på, at priserne på de to produkter (smør og gas, red.) er steget mere i Danmark, end i lande vi sammenligner os med, og vi vil gerne have undersøgt, hvad der ligger til grund for det, siger kontorchef Niels Enemærke, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

De lande vi sammenligner os med

Styrelsen har set på prisudviklingen i Danmark og sammenholdt den med prisudviklingen på tilsvarende produkter i Sverige, Tyskland og Holland.

- Det, vi kigger på, er hvordan prisen har udviklet sig, ikke prisniveauet, men inflationstakten.

- Der kan vi se, at prisen på dansk smør er steget lidt mere i Danmark, end de lande vi sammenligner os med, siger Niels Enemærke.

På samme måde forholder det sig med gas, som er blevet en mangelvare over hele i Europa, efter at Rusland har begrænset eksporten.

Skal finde ud af hvorfor

For at kaste yderligere lys over prisstigningerne vil styrelsen nu tage et møde med både producent-, engros- og detailleddet for at finde mulige forklaringer.