Politimand hædret for 'Aarhus-modellen': - Jeg passer jo bare mit arbejde

På årsdagen for skudattentatet i København, hvor filminstruktør Finn Nørgaard og den jødiske vagt Dan Uzan blev dræbt i 2015, uddelte Finn Nørgaard Foreningen fredag en række priser.

Og her var blandt andet en østjyde på podiet.

Ildsjæleprisen gik nemlig til kriminaliassisent hos Østjyllands Politi Thorleif Link for hans arbejde med 'Aarhus-modellen', som hjælper unge ud af radikaliserede miljøer.

- Jeg er utrolig beæret og stolt. Jeg passer jo bare mit arbejde som myndighedsperson, men at nogen bemærker, hvor meget jeg brænder for emnet og kan se de resultater, vi har opnået, det er rigtig dejligt, siger Thorleif Link til TV2 ØSTJYLLAND dagen derpå.

Læs også Aarhus-model fylder 10 år: Tidligere deltager kritiserer den

Salen var fuld, da priserne blev overrakt fredag. Selve foreningen er stiftet af Finn Nørgaards familie og hans nærmeste venner, efter at han blev dræbt af gerningsmanden Omar el-Hussein foran Krudttønden. Foto: Finn Nørgaard Foreningen

En virksom måde at tilgå radikaliseringsforebyggelse

Det er første gang, at prisen uddeles til en myndighedsperson, og Thorleif Link er heller ikke alene om indsatsen bag Aarhus-modellen, men han har været med fra starten, og hans arbejde har haft stor betydning.

Læs også Naser Khader kritiserer Aarhus-model

- Via Aarhus-modellen er der skabt en virksom måde at tilgå radikaliseringsforebyggelse. I Aarhus samarbejder de på tværs af sektorer, kulturer og aldre. De lytter til de unge og arbejder tålmodigt og omsorgsfuldt at med at finde hen til det punkt, hvor den unge selv beslutter sig for at vælge uddannelsen, jobbet, familien og alle de andre ting, der udgør et godt liv, skriver Pia Toftdal, der er sekretariatschef hos Finn Nørgaard Foreningen, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Thorleif tager et ekstra skridt hver dag for at møde vores unge, hvor de er. Det er prisværdigt, og derfor får han Finn Nørgaard Foreningens ildsjælepris 2020.

Her følger en forklaring på den såkaldte Aarhus-model: * Aarhus-modellen, der hedder 'Forebyggelse af radikalisering og diskrimination i Aarhus' begyndte i 2007. * Formålet er at forebygge politisk og religiøs radikalisering af unge og sørge for, at folk føler sig godt tilpas og er trygge. * Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune (Socialforvaltningen og Børn og Unge) og Østjyllands Politi. Kilder: Aarhus Kommune og Jyllands-Posten

Læs også Slut med ømme hundepoter - vulkanaske kan erstatte vejsalt

Vandt æren

Udover ildsjæleprisen blev der også uddelt et arbejdslegat til stifteren af organisationen Inside Out, Camilla Johnson, hvis organisation består af mennesker, der har forladt sekter som Scientology og Jehovas Vidner.

Og så skulle selve Finn Nørgaard Prisen selvfølgelig også uddeles.

Det var faktisk ret heldigt, for hvis jeg havde vundet penge, så havde jeg ikke vist, hvad jeg skulle gøre ved dem. Thorleif Link, kriminaliassisent, Østjyllands Politi

Den gik i denne omgang til virksomheden C:NTACT, som arbejder med at fortælle personlige historier gennem teater, radio og filmproduktioner. Arbejdet har til formål at forhindre radikalisering af unge.

Til begge priser medfulgte en check på henholdsvis 50.000 og 30.000 kroner, mens Thorleik Link måtte nøjes med æren. Det passede ham dog heldigvis meget godt.

- Det var faktisk ret heldigt, for hvis jeg havde vundet penge, så havde jeg ikke vist, hvad jeg skulle gøre ved dem. Som myndighedsperson må jeg nemlig ikke modtage penge udefra, sige Thorleik Link.

Læs også Anker vil have dig til at abonnere på din bil - og den skal køre på strøm