Politiet holder ekstra øje med skolevejene fra i dag

Nogle bilister har for travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole og udviser ikke hensyn over for andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole.

Sådan lyder det fra Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Derfor iværksætter alle landets politikredse fra og med mandag en landsdækkende kampagne, hvor de holder ekstra øje med forældres adfærd foran deres børns skole.

Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

Politiindsatserne vil blive koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på

bilernes hastighed

om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele

om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele

skolepatruljernes arbejde, og

forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

- Det er vigtigt at køre hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag. Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne. For sikkerhedens skyld gennemfører vi også kontroller i år, udtaler Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse.

Politiet vil være ekstra synlige ved skolerne i ugerne 33, 34 og 35.

