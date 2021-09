Politiet advarer: Masser af vand på motorvejene - kør forsigtigt!

- Det er ren aquaplanning, siger han om morgenens uheld, der heldigvis ikke har ført til personskade.

Især motorvejen mellem Herning og Aarhus har fået store mængder nedbør.

- Det værste sted er lige omkring afkørslerne ved Harlev (lige vest for Aarhus, red.) - både før og efter, siger Per Bennekov.

Han tilføjer, at myndighederne ikke kommer til at forsøge at fjerne vandet, men at det bare tager noget tid at forsvinde af sig selv fra vejbanen.