Padel-spillere tjekker oftere ind på skadestuen - her er de typiske skader

Den ene padel-bane efter den anden skyder frem over hele landet i de her år, hvor en fabrikshal ikke står tom ret længe, før der bliver installeret net og passende underlag.

Danskerne er vilde med ketsjer-sporten, og det afspejler sig også i statistikken på skadestuen i Skejby. Her fortæller overlæge Ole Mølgaard fra akutafdelingen, at kollegerne melder om et stigende antal padel-relaterede skader.

Ofte hos mænd, der er "kommet over den første ungdom, men trænger til at røre sig", som overlægen formulerer det.