Millioner til idrætsfaciliteter: Se hvem der får penge

Kunstgræsbaner, idrætshaller, padelbaner og et tekøkken.

Det er nogle af de projekter, der er kommet et stort skridt nærmere, efter 44 foreninger er stillet penge i udsigt fra Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter i Aarhus Kommune.

I alt bliver der givet tilskud for 45,9 millioner kroner, og pengene falder på et knastørt sted.

- Vi har desperat brug for flere og bedre idræts- og fritidsfaciliteter i Aarhus. Jeg ser frem til, at vi nu kan få sat gang i 44 projekter, som vil danne ramme om aktive børn og voksne i hele kommunen, siger Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R).

Hans indstilling behandles i Magistraten på mandag, inden den sendes videre til byrådet.

Varmepumper og solceller

Ud af de 44 projekter er der otte større anlægsprojekter. Det drejer sig blandt andet om kunstgræsbaner ved Harlev Idræts- og Kulturcenter og Lyseng Idrætsanlæg samt en ny badmintonhal til Højbjerg Badminton Klub.

Blandt de mindre projekter går en del penge til energioptimering som varmepumper, solceller og LED-belysning efter et år, hvor udgifterne til især el og varme er stukket af.

Men der er også penge til etablering af padelbaner hos AGF Tennis og Brabrand IF, og så får spillerne i Aabyhøj Basketball penge til et tekøkken.