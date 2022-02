Omfattende svindel i onlinespil: Sådan undgår du at blive snydt

Flammer, klistermærker og alverdens farver, man kan pimpe sine våben med, skifter sammen med tusindvis af kroner dagligt hænder i onlinespillet Counter-Strike.

Det giver ingen fordele i den virtuelle verden, men har fået konsekvenser for mange i den virkelige. For sideløbende med spillet trives et sort marked med de såkaldte skins i bedste velgående. Her bliver der svindlet for millioner af kroner.